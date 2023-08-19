Yeniden Refah Partili Ali Yüksel'den çok eşlilik açıklaması: Hesabımı Allah'a vereceğim 3 eşi olmasıyla gündeme gelen YRP’li Ali Yüksel, son açıklamalarıyla okları bir kez daha üzerine çekti. Yüksel, "Öldüğüm zaman beni Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yargılamayacak, hesabı onlara vermeyeceğim. Ben Allah’a hesap vereceğim" dedi.

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Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi (YRF), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 5 milletvekili çıkarmayı başardı.

İstanbul, Konya ve Kocaeli'den çıkan milletvekillerinden Ali Yüksel, seçim sonrası gündem olan isimlerden biriydi.

Siyasi hayatı ve geçmişi merak edilen Yüksel, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aynı anda 3 kadınla evli olduğunu açıklayan Yüksel'e eleştiriler de art arda geldi.

Konuya ilişkin yaptığı son açıklamalar ise bir kez daha gündem oldu.

"Beni Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yargılamayacak"

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Ali Yüksel'in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

Hayatımın bir döneminde üç tane eşim oldu. Allah rahmet eylesin ilk eşim vefat etti. Daha sonra iki eş ile kaldım. Ama benim niyetim dörde kadar gitmekti. Allah müsaade etmiş. Kanunları kim yapıyor, insanlar yapıyor. Ama ben Allah’a hesap vereceğim. Öldüğüm zaman beni Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yargılamayacak, hesabı onlara vermeyeceğim. Ben Allah’a hesap vereceğim. Allah’ın müsaadesine göre hayatımı tanzim ederim.

"Öbürü ile olan evliliğimiz pamuk ipliğine bağlı"

Eşlerimden birisi ile bazı birikimler sebebi ile ayrıldım. Şimdi öbürü ile de olan evliliğimiz pamuk ipliğine bağlı. Ondan da ayrılabilirim. Allah nikahlanmayı nasıl meşru kılmış ise ayrılmaya da müsaade etmiş. Öyle diyelim.

"Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunudur"

Ayrıca bir de tek evliliğe kadınları mecbur etme oyunu var. Kadın hürriyeti denen şey, temelinde erkeklerin oyunu. Ne kadar büyük bir kurnazlık. Ama bu işi öyle yapıyorlar, öyle perdeliyorlar ki sanki kadınlara hizmet ediyorlar. Kadınlar çok büyük bir oyun içinde. Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunudur.

"Batı aile yapımızı bozmak için çabaladı"