Yeniden Refah Partili Doğan Aydal: Cumhur İtifakı'na sunduğumuz 30 madde kabul edildi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasına sıcak baktığını belirtti.

Türkiye, tarihinin en önemli seçimine hazırlanıyor.

14 Mayıs'ta yapılması kesinleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için siyaset arenasında çalışmalar hızlandı.

Öyle ki, aylarca toplanan Millet İttifakı büyük umutlarla bir araya geldiği 12'nci toplantıda kriz yaşadı ve masa dağıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin öne sürülmesinin üzerine İyi Parti Lideri Meral Akşener'den veto geldi.

Masadan ayrılan Akşener, 4'üncü günde geri dönerek bu süreçte söylediği sert sözleri unutturmaya çalıştı.

Ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan son toplantının ardından ise 6'lı masanın adayı, Kemal Kılıçdaroğlu olarak resmen ilan edildi.

Seçim çalışmaları hızlandı

Aylar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkarılan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları için İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile sahaya indi.

Seçime sayılı günler kala büyük bir hareketliliğin yaşandığı siyaset arenasında, ittifaklar da genişlemeye başladı.

Cumhur İttifakı genişliyor

AK Parti, MHP, HÜDA-PAR ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na, katılması düşünülen yeni partilerle görüşmeler sürüyor.

Öne çıkan partilerden biri de Yeniden Refah Partisi oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmişti.

Görüşmenin ardından Yıldırım, "Yeniden Refah Partisi ile görüşmemiz çok olumlu geçti. Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim" ifadelerini kullandı.

"AK Parti’nin kabul etmediği bir teklifimiz olmadı"

Gözlerin çevrildiği Yeniden Refah Partisi'nden sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Habertürk'teki Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, son aşamaya ilişkin bilgileri aktardı.

Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacakları sorulan Aydal, ittifaka sundukları 30 maddenin AK Parti tarafından olumlu karşılandığını açıkladı.

Aydal, "AK Parti’nin kabul etmediği bir teklifimiz olmadı. Tüm maddelerimiz okundu ve hiç problem yok dendi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Aydal, ittifaka katılmaları teklifine, “Ben dürüstçe sıcak bakıyorum.” cevabını verdi.