Yeniden Refah Partisi açıkladı! Davut Güloğlu belediye başkan adayı oldu Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan adayı oldu. Adaylığının açıklanmasının ardından bir paylaşım yapan Güloğlu, "Milli Görüş bayrağı Düzce’ye taşımak için yola çıkıyoruz" dedi.

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31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimleri’ne 73 gün kala Yeniden Refah Partisi, bazı bölgelerde başkan adaylarını açıkladı.

Fatih Erbakan’ın katılımıyla yapılan ve partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan aday tanıtım programıyla 56 belediye başkan adayı daha açıklandı.

Açıklanan adaylar asında sürpriz bir isim ise dikkat çekti.

Şarkıcı Davut Güloğlu bir süre önce Yeniden Refah Partisi'nden siyasete atılmıştı.

Düzce'den aday oldu

Geçen seçimde milletvekili adayı da olan Güloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi tarafından Düzce Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Davut Güloğlu'nun adaylığı Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

"Düzce’ye ve partimize hayırlı olsun"

Paylaşımda "Düzce Belediye Başkan Adayımız kıymetli sanatçımız Davut Güloğlu oldu. Düzce’ye ve partimize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

"Ahlaklı belediyecilik anlayışını Düzce’ye taşımak için yola çıkıyoruz"

Kendi sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Güloğlu şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile beraber Milli Görüş bayrağının tek temsilcisi Yeniden Refah Partimizin ahlaklı belediyecilik anlayışını Düzce’ye taşımak için yola çıkıyoruz. Akademisyenlerimizin hazırladığı projeler ve Milli Görüş kadrolarıyla eskiyi yıkmaya değil; eskiyi güzelleştirmeye geliyoruz. Düşmanlık etmek için değil, sevgi göstermek için geliyoruz. Kazanmak için değil şehirlerimize sahip çıkmak için geliyoruz.

"Vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır"