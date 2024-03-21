Yeniden Refah Partisi, açıklamaları nedeniyle Abdurrahman Akyüz'ü disipline sevk etti “Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi" çıkışıyla gündem olan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerde son düzlüğe girildi...

Merakla beklenen seçimler öncesi bugün yapılan bir açıklama dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, Kurum'u desteklerdi

Abdurrahman Akyüz, “Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi" ifadelerini kullandı.

"İttifak kararı gözden geçirilmeli"

Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Cumhur İttifakı'nın yanında yer alırdı diyen Akyüz şu ifadeleri kullandı:

Geçen seneki seçimlerde biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Hala bunu savunuyorum. Özellikle büyükşehirlerde ittifak olmalıydı. Ne yazık ki bu ittifak olmadı. Şu anki görüşüm belki buradan dönülebilir. Bu ittifakın devam etmesi, ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum.

Yeniden Refah açıklama yaptı

Akyüz'ün bu açıklamalarının ardından ise Yeniden Refah Partisi'nden karşı bir hamle geldi.

Disipline sevk edildi

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MKYK Üyesi Akyüz'ün Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği belirtildi.

"Partimiz Milli Görüş çizgisinde yoluna devam etmektedir"

Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: