Yeniden Refah Partisi 'belediye istediler' iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti'den ittifak karşılığında bazı belediyeleri istedikleri iddialarını reddetti.

ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere adım adım yaklaşıyor...

Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın AK Parti ziyaretine dair açıklama yayınladı.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’ın, yerel seçimde AK Parti’ye destek vermek için kendilerine büyükşehirlerden birinin verilmesini istediği iddia ediliyordu.

"İddialar partimizi yıpratıyor"

Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde 'seçimde ittifak için bazı belediyeler istediği' iddialarını yalanlayan parti, bu yorumların partiyi yıprattığını ifade etti.

"Tümüyle reddediyoruz"

Siyasi İşler Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın 12 Aralık 2023 tarihinde Ak Parti Genel Merkezi’nde yapmış oldukları görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz.

Erbakan da yalanladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da bugün katıldığı canlı yayında, belediye ve belediye şirketlerinde yönetim hakkı istedikleri iddiasını reddetti.