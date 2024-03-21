Yeniden Refah Partisi disipline sevk etti! 30 yıl Erbakan'ın yanında yer aldı "Necmettin Erbakan yaşasaydı Cumhur İttifakı'na devam ederdi" sözleri sonrası Yeniden Refah Partisi tarafından disipline sevk edilen Abdurrahman Akyüz'ün 30 yıl boyunca Erbakan'ın korumalığını yaptığı öğrenildi.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kalırken, siyasi partiler de yol haritalarını hazırlayıp, sandık gününü beklemeye başladı.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan da, AK Parti'den isteklerinin reddedilmesi sonrası başta İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere birçok bölgeden aday çıkardı.

Fatih Erbakan'a partisinden tepki

Aldığı kararla seçmen tarafında olumlu karşılık bulmayan Fatih Erbakan'a karşı parti içerisinden de sesler yükselmeye devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve aynı zaman da Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili olan Abdurrahman Akyüz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Necmettin Erbakan yaşasaydı Cumhur İttifakı'na devam ederdi"

Abdurrahman Akyüz yerel seçimleri yorumladığı programda, "Necmettin Erbakan İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Disipline sevk edildi

Bu sözlerin ardından Akyüz, Yeniden Refah Partisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

"Görev ve yetki sınırlarını aşan açıklama" denildi

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "MKYK üyemiz Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansı’na verdiği bir demeçte parti disiplinini yok sayan, görev ve yetki sınırlarını aşan, partimizin çizgisiyle uyumlu olmayan açıklamalarda bulunması sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

30 yıl boyunca Erbakan'ın yanında yer aldı

Tüm bu süreç yaşanırken Abdurrahman Akyüzü'ün Necmettin Erbakan'la olan yakınlığı ise tekrar gündem oldu.

Erbakan'ın ayağını yıkamasıyla gündem olmuştu

30 yıl boyunca korumalığını yapan ve Necmettin Erbakan'ın ayağını yıkayan fotoğrafları nedeniyle uzun süren kamuoyunun gündeminde yer alan Akyüz'ün disipline sevk edilmesi parti tabanı tarafından tepkiyle karşılandı.

"Ayağını onurla yıkadım gurur duyuyorum"

Erbakan'ın vefatının ardından geçmiş dönemde fotoğraflara ilişkin açıklamalarda bulunan Abdurrahman Akyüz şu ifadeleri kullanmıştı: