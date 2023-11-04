Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çağrı: 'Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatın' Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazze'de yaşananlara değinerek Avrupa'ya tepki gösterdi. Erbakan, "Hükümete çağrımızı yineliyoruz. Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatın. İsrail'i korumak için Malatya'da kurulan Kürecik Radar Üssü'nü bir an evvel kapatın" dedi.

AA

İsrail-Filistin savaşı, siyasim isimlerin gündemindeki ilk konular arasında yer alıyor.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da, bugün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erbakan, parti genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki insanlık dramına değindi.

Konuşmalarının başında da Avrupa'ya tepki göstererek, İsrail'in Gazze saldırılarına sınırsız destek verdiğini söyledi.

"Amerikan yönetiminden dost olmaz"

Erbakan, "Merhum Erbakan Hocamız 'AB yoktur, siyonizm vardır' sözünü boşuna söylemedi. Erbakan Hoca, 'ABD kurulduğu günden beri siyonizmin emrindedir. Amerikan yönetiminden dost olmaz, İslam alemine bir hayır gelmez.' dedi." ifadelerini kullandı.

"Ortada uluslararası toplum yok"

Erbakan, "Gazze'ye yapılan saldırılarda gördük ki uluslararası örgütlerin hiçbiri bir işe yaradı mı? Konuşmaktan başka bir işe yaramadılar. Hepsi uluslararası toplumu göreve çağırıyor. Kim toplansa uluslararası topluma çağrıda bulunuyor. Ortada uluslararası toplum yok. İnsanlığın yüz karası bu katliam karşısında şu anlı, şanlı kuruluşlar İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere maalesef hiçbir işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Siyonizmin gövdesi Müslüman ülkelerdeki işbirlikçilerdir"

Konuşmasında, Filistin'deki olaylar karşısında babası Necmettin Erbakan'ın, "Siyonizm bir timsaha benzer, üst çenesi ABD, alt çenesi AB, kuyruğu İsrail, gövdesi de Müslüman ülkelerdeki işbirlikçilerdir." sözünü anımsatan Erbakan, 7 Ekim'den bu yana başta iktidara, Müslüman ülkelerin yöneticilerine, Gazze'deki zulmün durdurulması için somut adımlar atılması, yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunduklarını anımsattı.

"Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatın"

Erbakan, partisinin milletvekillerinin TBMM Başkanlığı'na bir dilekçeyle başvurduğunu belirterek, "Dilekçedeki taleplerimizin bir an evvel Meclis'te oylanmasını ve Meclis’te temsil edilen tüm partilerin desteğiyle Meclisimizin bu yönde bir karar almasını istiyoruz. Hükümete çağrımızı yineliyoruz. Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatın. İsrail'i korumak için Malatya'da kurulan Kürecik Radar Üssü'nü bir an evvel kapatın. Çocuk katili siyonistleri korumak bize mi kaldı?" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)