Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıkladı. Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi

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Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı...

Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yerel seçimlere yönelik ittifak kararını duyurdu.

İttifak yapmayacaklarını duyurdu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını ve bu defa bir beka meselesi olarak görmedikleri 31 Mart'taki seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı.

Fatih Erbakan, 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde AK Parti ile yaptıkları ittifakı hatırlatarak "Ortaya koyduğumuz mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır hatta tam tersine mutabakat metninde yazanların tersi ortaya konulmuş ve tersine icraatlar yapılmıştır." diye konuştu.

"Teşkilatlarımız ittifak istemiyor"

Milletin bu seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yapmasını istemediğini söyleyen Erbakan "İkinci teşkilatlarımız yer almamızı istemiyor. Bu seçimde teşkilatların yüzde 95'i istemiyor." ifadesini kullandı.

"Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızla seçime gireceğiz"

Fatih Erbakan şöyle devam etti:

AK Parti ile 31 Mart Yerel Seçimi’nde ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir’de kendi adaylarımızla çıkması hususunda karar almış bulunuyoruz. Adaylarımızı inşallah 10 Şubat'ta açıklayacağız. 14 Mayıs 2023 Seçimi’nde milletimizin bizden beklentisini dikkate alarak Cumhur İttifakı’nın içinde yer almıştık. Ancak bu seçimde milletimiz bizden bir ittifakın yerinde almamızı istemiyor. Bir başka sebep de teşkilatlarımız bu ittifakın içinde yer almamızı istemiyor.

"Mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır"