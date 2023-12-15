Yeniden Refah Partisi milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Konya Milletvekili Ali Yüksel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde ziyaret etti.

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CHP'de genel seçimlerin ardından başlayan kurultay süreci Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etti.

CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu, İstanbul'da ve Ankara'da çalışma ofisi açtı.

Her kesimden vatandaşlarla görüşmeler yaptığı öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun bu seferki misafirleri Yeniden Refah Partili siyasetçiler oldu.

Yeniden Refah Partili 3 milletvekili Kılıçdaroğlu'na gitti

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Aşıla’ya, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Konya Milletvekili Ali Yüksel de eşlik etti.

İletişim ofisinden paylaşım yapıldı

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi’nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Ziyarete ilişkin paylaşımda, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Konya Milletvekili Ali Yüksel, önceki gün, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çalışma ofisinde nezaket ziyareti gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.