Yeniden Refah Partisi Osmaniye'de seçime giremiyor Yeniden Refah Partisi, Osmaniye'de seçim kuruluna müracaatta bulunmak için geç kaldı. 27 dakikalık gecikme sonrası adaylık başvurusu reddedildi. Yaşananlar sonrası Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz görevden alındı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre; siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre, dün tüm yurtta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Sürenin dolmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi ise 8 dakikalık gecikme sonrası kabul edilmedi.

CHP'den sonra Yeniden Refah Partisi de geç kaldı

CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, bugün saat 10.30 sıralarında toplandı. 45 dakika süren toplantının ardından CHP'nin Saruhanlı'da seçime giremeyeceğine karar verdi.

Yaşananların ardından aynı durumun bir benzeri bu kez de Osmaniye'de yaşandı.

27 dakikalık gecikme

Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye Merkez Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği, İl Genel Meclisi ile Cevdetiye Belediye Başkanlığı, Toprakkale Belediye Baskanlığı, Hasanbeyli Belediye Başkanlığı adaylık başvuruları, İl Seçim Kurulu’na 20 Şubat’ta saat 17.27’de teslim edildi.

İl Seçim Kurulu, zamanında yapılmayan adaylık başvurusunu reddetti.

Kararda ayrıca, YSK'nın daha önce aldığı kararlar ve seçim takvimi gereği başvuruların süre yönünden reddine hükmedildiği ifade edildi.

Başvuru reddedildi: Osmaniye'de seçime giremiyorlar

Bu gelişmeyle birlikte, Yeniden Refah Partisi'nin ilgili bölgelerdeki adaylık başvuruları geçersiz sayılmış oldu.

Karar Yeniden Refah Partisi yetkilisine tebliğ edilerek, İl Seçim Kurulu'na itiraz yolu açık bırakıldı.

İl Başkanı görevden alındı

27 dakikalık gecikme sonrası Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, genel merkez tarafından görevinden alındı.

Cingöz, yaptığı açıklamada, bu olayda ihmalinin olabileceğini fakat kasıtlı olarak yapmadığını söyledi.