Yeniden Refah Partisi Suat Pamukçu'ya hakkını helal etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'ya rozet takmasına YRP'li isimler tepki göstermeye devam ediyor.

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DHA

AK Parti'nin pazar günü düzenlediği İstanbul mitingi, bir seçim sürecine daha damga vurdu.

Binlerce vatandaşın katıldığı mitingde büyük bir coşku hakimdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulunarak mesajlar verdi.

AK Parti'ye geçen yeni isim

Bir diğer gelişme ise partiye katılan yeni isim oldu.

Kuruluş ilkelerine bağlı kalmadığı gerekçesiyle Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin genel sekreteri ve İstanbul milletvekili Suat Pamukçu, AK Parti'te katıldı.

YRP'li isimlerden tepki üstüne tepki geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde Pamukçu'ya rozetini takması ise parti cephesini adeta karıştırdı.

Bunun üzerine YRP'li isimlerden tepkili açıklamalar gelmeye başladı.

Bu isimlerden biri de Yeniden Refah Partisi İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz oldu.

"Hakkımızı helal etmediğimizi ifade edebiliriz"

Altınöz, dün Beylikdüzü'nde katıldığı iftar programında konuştu. Suat Pamukçu’nun AK Parti'ye geçişini değerlendiren Altınöz, şu açıklamalarda bulundu:

"Suat Pamukçu Milletvekilimizin AK Parti'ye geçişiyle alakalı hakkımızı helal etmediğimizi ifade edebiliriz. Özellikle de teşkilatımız kendisine hakkını helal etmiyor ve beddua ediyor. Teşkilatımızdaki ceplerinde yol parası yokken sekiz kilometre yürüyen genç teşkilat mensuplarımız, kadınlarımız evlerinde çoluğunu çocuğunu komşusuna bırakıp seçim kampanyasında Suat Pamukçu Milletvekili olsun diye bizim partimizin genel sekreteri İstanbul'dan milletvekili çıksın diye birçok insan gece gündüz çalıştı ve Suat Pamukçu Bey hiç utanmadan gitti AK Parti’ye üye oldu. Rozet takıldı.

"Kardeşlerimiz beddualar ederek çok üzüldüler"

Bizim davamızda elbette bunlar gelip geçici görüntülerdir. Gelip geçici fotoğraflardır ama başta biz olmak üzere teşkilatımızın özellikle de gerçekten de zor şartlarda bu teşkilatta malıyla, canıyla cihat eden kardeşlerimizin Suat Pamukçu'nun yapmış olduğu bu harekete beddualar ettiğini ve çok üzüldüklerini buradan ifade edebilirim. Teşkilat olarak kendisine hakkımızı helal etmiyoruz. Kendisine partimizden ayrıldığı zaman milletvekilliğinden de istifa etmesini söylemiştik. Suat Pamukçu yaklaşık 250 bin lira maaş alıyor. Bu 250 bin lira maaşın bir kısmı emekli Milletvekili olduğu için bir kısmı da şu anda milletvekili olduğu için. Yani kaymaklı ekmek kadayıfı tabir edilen böyle bir maaş alıyor ve utanmadan da şu anda başka bir partiye geçmek suretiyle bu parayı da çoluğuyla çocuğuyla yiyorsa da eğer bunun helal olmadığını da buradan paylaşmak istiyorum.

"Birinci parti olarak çıkacağız"

Biz güçlü bir partiyiz. Yerel seçimlerde inşallah sandıklardan birinci parti olarak çıkacağız. Bizim içimizde eğer onun gibi düşünen arkadaşlarımız varsa da bunlar iki kişidir, üç kişidir, beş kişidir. Ama bizim teşkilatımız sağlamdır."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)