Yeniden Refah Partisi'nde istifa

DHA

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı.

Seçimlerde aday oldukları partilerden seçilerek belediye başkanı olan bazı isimler ise istifasını açıklıyor.

Bu isimlerden birisi de Ali Öztoklu oldu.

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisi'nden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini ifade etti.

Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şunları kaydetti:

"Yoluma bağımsız devam edeceğim"

Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar’ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır.



Bu sebeple Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum.