Yeniden Refah Partisi'nde istifa: Suat Pamukçu ayrıldığını duyurdu Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, kurucuları arasında yer aldığı partiden istifa ettiğini duyurdu.

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31 Mart seçimlerinden önce bazı partilerde istifalar yaşanıyor.

Bu partilerin başında CHP ve İyi Parti gelirken, bir istifa haberi ise Yeniden Refah Partisi'nden geldi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Suat Pamukçu, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Pamukçu, istifa sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

"Partimizin kuruluş inancından uzaklaştığını müşahede etmekteyim"

Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim.



Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım

Bayburt’un 20. ve 21. Dönem milletvekilliğini yapan Suat Pamukçu, İstanbul’da Yeniden Refah Partisi'nden seçilerek milletvekili oldu. Aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri olan Pamukçu, İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adayı olarak girdiği seçimlerde 28. Dönem Milletvekili olarak Meclis'e girdi.