Yeniden Refah Partisi'nde yaprak dökümü! AK Parti'ye katıldılar Yeniden Refah Partisi’nde yeni istifalar yaşanıyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Başkent’te aralarında il başkanı ve yardımcılarının bulunduğu 23 isim Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

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Yerel seçim kapsamında siyasi arenada hareketlilik sürüyor.

Seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almayıp kendi ayalarıyla seçime katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi'ne tepki sürüyor.

İstifa furyası sürüyor

O tepkilerin en büyüğü ise parti içerisinde yaşanan istifalarla devam ediyor.

Seçimlere sayılı günler kala milletvekillerinden il başkanlarına, teşkilat üyelerine kadar bir çok isim Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılıyor.

AK Parti'ye katıldılar

AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Altındağ Kültür Sarayı'nda okul sorumluları iftar programı gerçekleştirildi.

Program bitiminde partiye katılım töreni düzenlendi.

Aralarında Yeniden Refah Ankara İl Başkanı İsmail Baykal ve başkan yardımcılarının bulunduğu 23 kişi AK Parti’ye katıldı.

Rozetleri takıldı

AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Yeniden Refah Parti’sinden istifa eden partililere rozet taktı.

İşte AK Parti'ye katılan isimler

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti’ye katılanlar tam liste şöyle:

- Ankara İl Başkanı İsmail Baykal

- Ankara İl Siyasi İşler Başkanı- İl Başkan Yardımcısı Haki Güner

- Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcısı Şevket Alakoç

- Genel Merkez Engelliler Koordinasyon Başkan Yardımcı Bülent Akıllı

- Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Emre Aktaş

- Altındağ İlçe Başkanı Aydın Ünsal

- Akyurt İlçe Başkanı Muharrem Çukurtarla

- Çamlıdere İlçe Başkanı Ali Ersoy

- Elmadağ İlçe Başkanı Şener Akın

- Haymana İlçe Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Aysı

- Kahramankazan İlçe Başkanı Özgür Özdemir

- Kızılcahamam İlçe Başkanvekili Fatih Demirelli

- Mamak İlçe Başkanı Ercan Çetin

- Yenimahalle İlçe Başkanı Aytaç Kılıç

- Polatlı İlçe Başkanı Muzaffer Öztürk

- Ankara İl Teşkilat Başkanı Hüsnü Murat Bilen

- Ankara İl Başkan Yardımcısı Abdullah Akar

- Ankara İl Başkan Yardımcısı Saffet Özen

- Ankara İl Başkan Yardımcısı Uğur Doğan

- Ankara İl Başkan Yardımcısı Fatih Demir

- Ankara il Başkan Yardımcısı Kemal Kara

- Ankara İl Başkan Yardımcısı Memiş Toprak