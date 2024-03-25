Yeniden Refah Partisi'nden Suat Pamukçu'ya beddua Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu'nun AK Parti'ye katılmasını hazmedemeyen Yeniden Refah Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Fahrettin Karakurt, sosyal medyadan ağır ifadeler kullandı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim kapsamında siyasi arenada hareketlilik sürüyor.

Yeniden Refah Partisi genel sekreteri ve İstanbul milletvekili Suat Pamukçu, 20 Şubat’ta kurucuları arasında yer aldığı Yeniden Refah’tan ‘kuruluş ilkelerine bağlı kalmadığı’ gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu istifanın ardından AK Parti'ye katılan Pamukçu'nun rozetini dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Yeniden Refah Partili adaydan tepki çeken sözler

AK Parti'ye katılan Suat Pamukçu'ya Yeniden Refah Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Fahrettin Karakurt'tan tepki çeken sözler geldi.

Ramazan ayını önemsemeyen Karakurt, Pamukçu'ya sosyal medya hesabından beddua ederek, şu sözlere yer verdi;

Bu milletin hakkı ağzından burnundan gelsin zehir zıkkım olsun zerre hakkım varsa. Ahir ömründe boynuna taktığın bu utanç madalyası şerefin olsun. Suat Pamukçu; Gecesini gündüzüne katıp çalışan, çoluk çocuğunun rızkını seçim çalışmalarında senin seçilmen için harcayan adam oğlu adamlar seni seçildiğin bölgeye bekliyor.

Karakurt'un bu sözleri sosyal medyada dikkati çekti. Karakurt'un paylaşımına yorum yapanlar, "Bir Müslüman bir Müslüman'a beddua eder mi?" sözleriyle tepki gösterdi.

İstifa dilekçesinde net sözler

Pamukçu, istifa dilekçesinde "Seçimlerle ilgili aday tespitlerinde partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini gördüm" ifadelerini kullandı.