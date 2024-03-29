Yeniden Refah Partisi'ne istifa şoku: AK Parti'ye geçtiler Denizli'de Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi Adayı Hilmi Ordu ve parti üyesi arkadaşları, istifa ederek AK Parti’ye geçti.

İHA

31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala Yeniden Refah Partisi Acıpayam İlçe Teşkilatı'nda istifa şoku yaşandı.

Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi Adayı Hilmi Ordu ve parti üyesi arkadaşları, istifa ettiğini duyurdu.

Toplu şekilde istifa edip AK Parti'ye geçtiler

Hilmi Ordu ve arkadaşları, AK Parti’ye geçtiklerini açıkladı.

İstifası hakkında bir açıklama yapan Hilmi Ordu, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını belirtti.

'Amacın CHP’nin yolunu açmak, ekmeğine yağ sürmek olduğunu gördük: Vicdanımız kabul etmedi'

Ordu, “Kısa bir süre önce bazı nedenlerden dolayı Yeniden Refah Partisi’ne geçtik. Bir süre sonra yerel seçim startı verildi. Ben de Yeniden Refah Partisi Acıpayam Belediye Meclis Üyesi adayı gösterildim. Maalesef süreç ilerledikçe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen hizmet destanlarındaki kazanımlarımızın korunamayacağını ve Türkiye’mizin milli menfaatler temelinde büyük fedakarlıklar ile AK Parti ve MHP tarafından kurulan Cumhur İttifakı’na birlik ve beraberlik adına en büyük zararı ne yazık ki Yeniden Refah Partisi’nin verdiğini, bu gerçeklerle amacın CHP’nin yolunu açmak, ekmeğine yağ sürmek olduğunu gördük. Bunu vicdanımız kabul etmedi. Bu duygu ve düşüncelerle hem Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi adaylığımdan hem de Yeniden Refah Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz. Tüm arkadaşlarıma aynı duyarlılıkla sandığa gidip yine yeniden Cumhur İttifakı adaylarına oy vermeye davet ediyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)