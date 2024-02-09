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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Hal böyle olunca siyasetin gündemi de bir hayli hareketlendi.

Siyasi partiler belediye başkan adaylarını birer birer duyururken, Yeniden Refah Partisi de seçimlere ilişkin kararını açıkladı.

İttifaksız girme kararı aldılar: Talepleri canlı yayında açıklandı

Buna göre Yenide Refah Partisi, seçimlere ittifaksız girme kararı aldı.

Alınan karar sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Aydal, AK Parti ile yürüttükleri iş birliği görüşmelerinde partisinin isteklerini duyurdu.

Aydal, TV100'de katıldığı Eşit Ağırlık programında AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini söyledi.

'Kocaeli, Sakarya ve 35 tane ilçe belediyesi istedik'

Sözlerine devam eden Aydal, ayrıca 35 ilçe belediyesini talep ettiklerini de söyledi.

Aydal, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti’den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge’nin başkanıyım aynı zamanda. İlk iki toplantıda bunları Sayın Cumhurbaşkanı’na ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.”