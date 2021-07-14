Yeniden tırmanışta! Altın fiyatları 14 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Yeniden tırmanışta! Altın fiyatları 14 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

500 liranın üzerine çıkan altın fiyatları, yükselişe devam ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte 14 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar, yatırımlarını doğru yönlendirmek için altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü seyirle birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Yurt içi piyasalarda gram altının fiyatı 502 lira, çeyrek altının fiyatı 827 liradan alıcı buluyor.

Bu yükseliş yatırımcısını sevindirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

HAZİRAN 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.813,14

Altın ONS satış: 1.813,49

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 502,45

Gram altın satış: 502,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 813,00

Çeyrek altın satış: 827,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.249,00

Cumhuriyet altını satış: 3.295,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.626,00

Yarım altın satış: 1.653,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.281,47

Tam altın satış: 3.327,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 455,70

22 Ayar bilezik alış: 458,33