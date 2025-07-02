Yenidoğan çetesi davasında 3 tahliye

Yenidoğan Çetesi davası kapsamında yargılamalar sürüyor...

Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görüldü.

Duruşmaya, sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katılırken, saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmanın 3'üncü gününde, sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı.

İstanbul'da bebek acil hastalarını özel hastanelere yönlendirip ölümlerine yol açtıkları iddia edilen 57 sanığın davasında ara karar açıklandı.

3 HEMŞİRE HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Karara göre, tutuklu sanıklardan hemşire Hüseyin Günerhan, hemşire Mehtap Sayar ve başhemşire Nigar Kubilay yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Bazı tutuksuz sanıkların ise adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verildi.

Ayrıca, duruşma, Eylül ayına ertelendi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Öte yandan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU

"Yenidoğan Çetesi" davasını açan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A., bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirildiği belirlenmişti.

Avukat A.A. ile irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kaydedilmişti.

Savcı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'inin tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında Gökhan Güler'in tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya, salıverilen Z.K. ile haklarında adli kontrol tedbiri verilen şüphelilerin sayısı ise 8'e ulaştı.

Toplam 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.