Bebek katillerinin yargılanması sürüyor...

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin taleplerinin dinlendiği duruşma, salonda yaşanan gerginlikle başladı.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK

Duruşmada tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı, dava dosyasını inceleyemediği için duruşmanın ertelenmesini istedi.

Mahkeme heyeti başkanı, bu talebi ara kararda değerlendireceğini söyleyince tartışma yaşandı.

Sanık avukatı, mahkeme düzenini bozduğu gerekçesiyle kolluk kuvvetleri tarafından dışarı çıkarıldı.

"BEBEK KATİLİ OLARAK YARGILIYORSUNUZ"

Tutuklu Sanık İlker Gönen'in avukatı şunları söyledi:

ARA KARAR AÇIKLANDI

Sanık avukatlarının taleplerinin dinlenmesini ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Reddi hakim kararının değerlendirilmesi için de dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Dava 18 Şubat'a ertelendi.

DÜNKÜ DURUŞMADA YAŞANANLAR

"Yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşması dün görüldü.

Çetenin ele başı olmakla suçlanan tutuklu sanık doktor Fırat Sarı, yaptığı işlerden Sağlık Bakanlığı'nın da haberi olduğunu iddia etti, dönemin müsteşarının kendisini tebrik ettiğini öne sürdü.

Hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi, suçlamaları kabul etmedi.

"SALONDA BEBEK KATİLİ GÖRMÜYORUM"

Fırat Sarı savunmasında "Bu mahkeme salonunda ben bebek katili, dolandırıcı görmüyorum. Ben örgüt yöneticisi olarak suçlanıyorum ama bu insanların hiçbiri beni örgüt yöneticisi olarak görmüyor." dedi.

Medyaya gerçek dışı haberler sunulduğunu iddia eden Sarı, şöyle devam etti:

Ortaya sunulanlar haber değil kurgu. Kanıta dayalı değildi. Avukatların itirazına rağmen bu haberler yasaklanmadı. Benim şu an özgür yargılanma hakkım yok. Herkes her iddiasını söyleyebilir mi? Vahşilik, canilik her şey söyleniyor. Ben nasıl adil yargılanabilirim bu baskıyla.