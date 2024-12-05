Yenidoğan çetesi davasında ara karar! Tutuksuz yargılanan 7 kişi tutuklandı

İHA
SGK'yı zarara uğratan ve bebeklerin canına kast eden yenidoğan çetesinin yargılanması sürüyor.
ARA KARAR AÇIKLANDI
'Yenidoğan çetesi' davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan 7 sanığında tutuklanmasına karar verdi.
4 KİŞİYE YAKALAMA KARARI
Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan ve hakkında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.
BAKANLIK AVUKATLARI DA DAHİL OLDU
Tutuklu sanık sayısının 29'a ulaştığı davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun davaya katılma talebini kabul edildi.
Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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