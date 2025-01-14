DHA

12 bebeği, SGK'dan fazla para almak için öldüren Yenidoğan Çetesi'nin davası sürüyor.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor.

Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu.

Saat 10.45'te başlayan duruşma, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

Yenidoğan davasının dünkü duruşmasında sanık avukatlarının, duruşma savcısının değiştirilmesi talebi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

MAHKEME BAŞKANIYLA SANIK AVUKATI ARASINDA TARTIŞMA

Duruşmada savunmaların alındığı sırada tutuklu sanık Fırat Sarı’nın avukatı, "Ben sanıkla görüşmedim, bir işlem yapılacaksa ve savunma yapacaksam, dosyayı görmem lazım. Duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum" dedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti süre kararını ara kararda değerlendirileceğini belirterek, duruşmanın devam etmesine karar verdi.

Karara sanık avukatı tepki gösterirken, mahkeme başkanıyla sanık avukatı arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bunun üzerine sanık avukatı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan dışarı çıkarılırken polislere direndi.

Duruma diğer avukatlar da tepki gösterirken, salonda kısa süreli tartışma yaşandı.

"BEBEK KATİLİ OLARAK YARGILIYORSUNUZ"

Tutuklu Sanık İlker Gönen'in avukatı, "Benim müvekkilim tüm gerçekleri harikulade anlattığı için bize çok birşey kalmıyor. Özellikle ilk duruşmanın tamamında vicdandan bahsedildi. Müvekkilimin adını aldığı ödüllerden siliyorlar. Tüm bebeklerin halen tedavisinde 'İnsanlıktan nasibini almamışlar çetesi' denilen isimlerin verdiği eğitimler kullanılıyor. En iyi isimleri 'Bebek katili' olarak yargılıyorsunuz.

Tokluoğlu bebek için aile böbrek rahatsızlığı var diyor siz ona da inanmıyorsunuz. Duruşma savcısı 'Soruşturma savcısıyla duruşma öncesinde de görüşüyorduk' dedi. Biz dün reddi hakim yapmadık. Duruşma savcısıyla soruşturma savcısı öncesinde de görüşüyorsa bizim lehimize delili kim toplayacak? Ben hiçbir bebeğin evrakını dosyaya sokamıyorum. Bugün itibariyle bir evrak daha sundum bunu da suç duyurusu olarak kabul edersiniz.

Müvekkilim kendi çocuğu Mete Gönen’in yenidoğanda yattığı evrakları sundum. Bunlar bebek katili ya, kendi çocuklarını da yenidoğana yatırdılar. Basında da, kamuoyunda da buradan bebek katili çıkaramayacaksınız. Tek talebim 3 ay geriye sarıp Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaç bebek sevk edildi ve kaç bebek vefat etti bakın." dedi.