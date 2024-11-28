'Yenidoğan Çetesi' davasında sanık hemşire yardımcısı: 500 gram zaten, çek tüpünü gitsin

ANKA

'Yenidoğan Çetesi' skandalı geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü...

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak yaşamlarını yitirmelerine yol açan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine, dokuzuncu gününde kaldığı yerden devam edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında çete başı Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık hakim karşısına çıktı.

Sanıkların her ifadesi kan dondururken, duruşmaya Batuhan Çetin'in, 'Kaya' bebeğin ölümüne ilişkin sözleri damga vurdu.

"DENETİM GELMEDEN ÖNCE BİLGİSİ OLUYORDU"

Tutuksuz yargılanan sanıklardan hemşire yardımcısı Batuhan Çetin, savunmasında doktor Şehmuz Çelik'in hastaneye nadiren geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

Yapılan usülsüzlüklerden bilgim yok. Hüseyin Günerhan gittikten sonra Damla Atak geldi. Komple yoğun bakım değişti. İşletme olduğunu biliyordum. Geceleri İlker Gönen geliyordu. Gece doktor görmedim. Gündüz nadiren Şehmuz geliyordu. Onun yerine Hüseyin Günerhan geliyordu. Yenidoğan yoğun bakıma Oktay'ın geldiğini denetimler hariç hiç görmedim. Denetim gelmeden önce zaten bilgisi oluyordu. Ona göre yukarıdan doktor iniyordu. Bir kere denetimciler geldiğinde sadece Hüseyin Günerhan ile iletişim kurmuş neden olduğunu bilmiyorum.

"DAMLA ATAK 'BAŞIM ÇOK AĞIRIYOR BENİ ARAMA' DEDİ"

Batuhan Çetin, ''Kaya'' bebeğin ölümü hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:

Bebeğin doğumuna da ölümüne de şahit oldum. Doğduktan sonra hiçbir doktor müdahale etmedi. Entübasyonunu hemşire yaptı. Yoğun bakıma alındı bebek. İkinci günün gecesinde kötü bir şekilde kanadı. Hemşire müdahale etti. Astirasyon sonucu kanaması oldu. Damla Atak'a haber verildi ama hastaneye gelmeye tenezzül etmedi. Bebeği teslim aldığımızda çok soğuktu. Bebeğin nabzı düşüktü. 60-55 nabızlarda teslim edildi. Akşam 6'da üç hemşire yardımcısına bırakıldı. Sorumluluğu hiçbir zaman kabul etmedim. Bebeği ölümünü geceye bırakmak için çok uğraştılar. Damla Atak, 'Başım çok ağrıyor beni arama' dedi.

"500 GRAM ZATEN BU BEBEK ŞEHMUZ'UN ÜZERİNE KAYITLI, ÇEK TÜPÜNÜ GİTSİN"

Ben akşam Rıza Keykubad'ı aradım bebeğin kötü olduğunu ex olacağını (öleceğini) söyledim. Gece gelip vizit attı, bebeğin kötü olduğunu ex olacağını biliyordu. 8-9 gibi monitör ötmeye başladı. Bebek gece 03.00 gibi daha da ağırlaştı. Rıza'yı arıyorum 'satürasyonu kötü' diyorum 'gelecek misiniz' diyorum '500 gram zaten bu bebek Şehmuz'un üzerine kayıtlı. Elinden geleni yap yaşamazsa çek tüpünü gitsin' dedi. Ben yetkim olmadığı için sadece kalp masajı uyguladım.

"BELKİ 1-2 HAFTADIR HİÇ GELMİYORDU HASTANEYE, SADECE KAŞESİNİ KULLANDIRAN BİR DOKTOR"

Ben bu kalp masajını yapmasaydım vicdanım rahat etmezdi. Ben elimden geleni yaptım ve bundan dolayı yargılanıyorum. Sanık olarak getirildim ama tanık olmam gerekirdi. Şehmuz hoca bebeği hiç görmedi, belki 1-2 haftadır hiç gelmiyordu hastaneye, sadece kaşesini kullandıran bir doktor.

"DOĞUKAN TAŞÇI'YI ARADIĞIM İÇİN BENİ TEHDİT ETTİLER"

Müzeyyen hanım beni çağırdı odasına Kaya bebeğin ölümünden sonra, ertesi gün tekrar çağırdı. Başhekim, başhemşire vardı odada. Beni tehdit eder gibi konuştular. Doğukan Taşçı'yı aradığım için beni tehdit ettiler.

"KAMERALARIN ÇALIŞMADIĞINA DAİR İFADELERE İNANMIYORUM"