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İHA

'Yenidoğan Çetesi' skandalı tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü...

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak yaşamlarını yitirmelerine yol açan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesi ikinci gününde kaldığı yerden devam etti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında çete başı Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın hakim karşısında verdiği ifadeler ise kan dondurdu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hüseyin Gündüz'ün sanık Hakan Doğukan Taşçı ile ilgili, "Gıda takviyesi adı altında göz damlası üretip eczanelere satıyordu" şeklindeki skandal ifadesi ise çok konuşuldu.

SGK'DAN ALINAN İLAÇLAR DIŞARIDA SATILMIŞ

Savunma yapan tutuklu sanık Hüseyin Günerhan'ın ardından tutuklu sanık Hüseyin Gündüz duruşmada savunma yaptı.

Gündüz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

Dava dosyasında adı geçenlerden bir tek Hakan Doğukan Taşçı'yı tanıyorum. Ondan ilaç aldım. Bu ilaçları nasıl temin ettiğini bilmiyorum. Suç olduğunu bilsem almazdım. Hakan Doğukan'dan curosurf diye bir ilaç aldım. 600 TL'ye aldığım ilacı bin TL'ye, sosyal medyadan tanıdığım Reşat isimli birine sattım" dedi. Mahkeme başkanı, bu ilaçlardan kazandığı paranın miktarını sorması üzerine, "Kutu başı 400 lira ekleyerek, 50-60 kutu satıyorduk. Buna göre 24 bin lira para kazanmış olmamız gerekiyordu, ancak tam olarak hatırlamıyorum.

"GIDA TAKVİYESİ ADI ALTINDA GÖZ DAMLASI ÜRETİP ECZANELERE SATIYORDU"

Savcılık sorgusunda bu satışlardan 100 bin lira kazandığını söylediğinin sorulmasının ardından Gündüz, "İlk defa savcının karşısında çıkıyordum. O anda kaba taslak hesap söyledim" ifadesinde bulundu.

Gündüz, savunmasının devamında, şu sözleri sarf etti: