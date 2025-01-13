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DHA

Türkiye, geçtiğimiz aylarda İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da yaşanan skandal olay ile sarsıldı...

SGK'dan daha fazla alabilmek için 12 yenidoğan bebek, özel hastanelerin acillerinde öldürüldü.

Geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkan Yenidoğan Çetesi adıyla 12 bebeği hayattan koparanlar, bugün görülen ikinci duruşma ile tekrar hakim karşısına çıktı.

26’sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIKLARI AKTARILDI

Saat 10.35'te başlayan duruşmada Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla, 21 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık İlker Gönen’in avukatı, duruşma savcısı ve soruşturma savcısının fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığını ifade etti.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULDU

Ardından sanık avukatları, reddi hakim talebinde bulundu.

Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sağladığı öne sürülen sanık doktor İlker Gönen'in avukatı, duruşma savcının el çektirilmesi ve reddi hakim talebinde bulunarak "14 Aralık'ta soruşturma savcısı ve duruşma savcısının aleni fotoğraf vermesinin adil yargılamayı etkileyeceğini düşünüyoruz." ifadesinde bulundu.

"GÖREVİMİ YERİNE GETİRMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORSANIZ HSK'YA GİDEBİLİRSİNİZ"

Duruşma savcısı ise, soruşturma savcısı Yavuz Engin'in kendisinin dönem arkadaşı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Tabii ki görüşebiliriz. Öncesinde de sonrasında da görüşebiliriz. Cumhuriyet Savcısı'nın el çektirilmesi gibi bir hüküm de yok. Görevimi yerine getirmediğimi düşünüyorsanız HSK'ya gidebilirsiniz.

DURUŞMAYA İKİNCİ KEZ ARA

Ali Dirik'in avukatı da "Bu aceleyi anlamıyoruz. Adil yargılama hakkımızı kullanamıyoruz. Tanık dinletme olmasını istemiyoruz. Duruşmanın ertelenmesini istiyoruz." dedi.

Reddi hakim talebi reddedilirken sanık avukatları da reddi hakim talebinin reddine itiraz edeceklerini ve karara bağlanana kadar duruşmanın sürdürülemeyeceğini savundu.

Duruşmaya ikinci kez ara verildi.