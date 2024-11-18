Yenidoğan çetesi hakim karşısında

İHA

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve ihmal sonucu ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı ve fezleke hazırlandı.

Fezleke, değerlendirilmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık, iddianameyi hazırlayarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına başladı.

SANIK FIRAT SARI, SAVUNMA YAPMADI

Konferans salonunda görülen duruşmada, Cumhuriyet savcısı baroların ve siyasi partilerin katılma taleplerinin reddedilmesini talep etti. Sanıklardan Fırat Sarı ise "Söyleyecek bir şeyim yok" diyerek savunma yapmadı.

Mahkeme, katılma taleplerinin tamamını reddetti.

SANIK TAŞÇI: "BİLİRKİŞİ RAPORU, DOĞRULARI YANSITMIYOR"

Savunma yapmak üzere söz alan hemşire sanık Hakan Doğukan Taşçı, şunları söyledi:



Bazı konularda üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Sadece telefon tapeleri üzerinden bir bilirkişi raporu hazırlanmış. Yaklaşık 10 yıldır hemşire olarak görev yapıyorum. Dönem dönem farklı hastanelerde çalıştım. Sanıkların çoğu arkadaşımdı. Hepimiz sağlık sektöründeyiz zaten. Fırat Sarı’yı Reyap Hastanesi’nden tanıyorum. Bazı sistemlerde yapılan yanlışlıklar usülsüzlükler var. Ben 10 senedir çalışıyorum evrak üzerinde oynamalar hep yapılıyordu daha fazla para almak için. Sistemde detaylı bakıldığında binlerce şikayet göreceksiniz. Bu hastanelerin hepsi yıllar boyunca senede belki 10 defa denetlendi. Bu kurumlar nasıl denetimlerden geçiyor da bizi yargılanıyoruz? Ben 1 kuruş fazladan para kazanmadım. Şu an İstanbul’da özel hastanelerin yüzde 80-90’ınında bebek yoğun bakımda doktor durmuyor. Sistem bu şekilde. Bizim neden müdahale ettiğimiz söyleniyor. Müdahale etmezsek yine suçluyuz. Benim hiçbir şekilde aileler ile para alışverişim olmadı. Eşzamanlı denetim yapıldı. Denetim sırasında kimseden emir almadım. İyi hasta kötü hasta şeklinde şablonlarımız vardı. Bunlar gerçeğe aykırı mıydı diye sorarsanız evet gerçeğe aykırıydı. Ama SGK sistemine geçmiyorduk bunları.

Ayrıca, ailelerle para alışverişi yapmadığını ve denetimlerin eşzamanlı olarak yapıldığını, herhangi bir emir almadığını da ekledi. "İyi hasta-kötü hasta şeklindeki şablonlar gerçeğe aykırıydı, evet ama bu sistem SGK'ya yansımıyordu" diyerek savunmasını sonlandırdı.