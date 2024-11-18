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Haber Merkezi

Yenidoğan çetesi, devletten para alabilmek için bebekleri gereksiz şekilde yoğun bakımda tutup, bazılarının ölümlerine bazılarının da sakat kalmasına neden oldu.

Ölen bebekleri evraklarda yaşıyor gibi de gösterdiler. Tüm bunlar yaşanırken aralarında yaptığı konuşmalar ise vicdanları derinden yaraladı.

10 bebeğin ölümünden, sayısız bebeğin hayatının riske atılmasından sorumlu tutulan Yenidoğan Çetesi davası, İstanbul’da başlıyor

YENİDOĞAN ÇETESİ SANIKLARI NEYLE SUÇLANIYOR?

22’si tutuklu 42 sanığın hakim karşısına çıkacağı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek.

Suçlamalar, günlük 8 bin liralık SGK primini paylaşabilmek adına yenidoğan bebeklerin sağlığının hiçe sayıldığı yönünde.

SAHTE RAPOR HAZIRLADIKLARI BEBEKLERE, GEREKSİZ İLAÇLAR VERDİLER

Çete üyelerinin taburcu olabilecek durumda olsalar dahi bebekleri sahte raporlarla, gereksiz yere ilaç vererek yoğun bakımda tuttuğu tespit edilmişti.

BEBEKLERİ ANLAŞMALI OLDUKLARI ÖZEL HASTANELERE SEVK ETTİLER

Bebekler şebekenin anlaşmalı olduğu özel hastanelere sevk ediliyordu.

Ne solunum desteği, ne ameliyat ne de ilaç… Bebekler çetenin istediği kadar hayatta tutuluyordu.

Bu süreçte 9’u İstanbul’da biri Tekirdağ’da 10 özel hastane kapatıldı.

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.