Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

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İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında 22’si tutuklu toplam 47 sanık, hakim karşısına çıktı.

"AYLIK GELİRİM 400 BİN TL"

Kimlik tespitleri esnasında sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu ve 2 çocuk babası olduğunu söyledi.

BAŞKA ŞİKAYETÇİLER DE ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada mağdur olduğunu belirterek dilekçe sunan başka vatandaşların olduğu da belirtildi.

Gelen yeni dilekçelerin, savcılık makamı tarafından değerlendirileceği öğrenildi.

Duruşma, dosyaya gelen evrakların okunması ile devam ediyor.

Konferans salonunda görülen duruşmada 22’si tutuklu toplam 41 sanık hazır bulundu.