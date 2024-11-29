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Haber Merkezi

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da 12 yenidoğan bebek, SGK'dan fazla para alabilmek için öldürüldü.

12 yenidoğan bebeğin öldürülmesinin ardından, başta Fırat Sarı ve İlker Gönen olmak üzere çete üyeleri hakim karşısına çıktı.

Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava, tam 10 gündür devam ediyor.

Dava devam ederken, yeni bir karar daha gündeme geldi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Fırat Sarı ve sahibi olduğu Medicence şirketine bağlı kişilerin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu. Kararda, kişilerin banka hesaplarına bloke konularak hesapları donduruldu.

Taşınmazlarına da şerh konularak varlıklar üzerinde işlem yapmaları engellendi. Söz konusu karar, Fırat Sarı ve şüpheliler hakkında devam eden bir diğer soruşturma dosyası kapsamında usulen alındı.

ÖRGÜT SUÇLAMASI DOSYADA

Yenidoğan çetesi davasında Fırat Sarı ve diğer şüphelilerin “örgüt suçlamasıyla” yargılanması nedeniyle mal varlıklarına tedbir konuldu.

Yargılama tamamlanana kadar tedbir kararları uygulanmaya devam edecek.

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AYLIK GELİRİNİ İLK GÜN SÖYLEDİ

Davanın ilk günü kimlik tespitleri esnasında sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu ve 2 çocuk babası olduğunu söylemişti.

BAŞKA ŞİKAYETÇİLER DE ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada mağdur olduğunu belirterek dilekçe sunan başka vatandaşların olduğu da belirtildi.

Gelen yeni dilekçelerin, savcılık makamı tarafından değerlendirileceği öğrenildi.

Duruşma, dosyaya gelen evrakların okunması ile devam ediyor.

Konferans salonunda görülen duruşmada 22’si tutuklu toplam 41 sanık hazır bulundu.