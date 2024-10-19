Yenidoğan çetesi mağduru: Yoğun bakımdaki bebeğe yanlış tedavi uyguladılar!

Seçil Selen Balık

Yenidoğan çetesi gündeme damgasını vurdu...

SGK'dan para almak için bebekleri boş yere yoğun bakımda tutarak hem devleti dolandıran hem de bebeklerin canına kast eden şebeke gün yüzüne çıktı.

MAĞDURLAR BİRBİR ORTAYA ÇIKIYOR

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından adı geçen hastanelerde bebeklerini kaybeden aileler, şok içerisinde neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu ailelerden biri Ensonhaber'e özel açıklamalarda bulundu.

REYAP HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

2 Ekim 2023 tarihinde Edirne'de doğan bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Edirne Devlet Hastanesi'nde yer olmaması nedeniyle bebek, ambulansla Çorlu Reyap Hastanesi'ne sevk edildi. Bebekle, Dr. Fırat Sarı ilgilenmeye başladı.

BEBEĞİ ENTÜBE ETTİLER, RAPORLARA YAZMADILAR

Reyap Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan bebek için aileye yaklaşık 1 ay kadar yoğun bakımda yatabileceği bilgisi verildi.

15 gün yoğun bakımda yatan bebek, boğazına inen kalın bir hortumla entübe edildi. Bu işlem, Dr. Fırat Sarı tarafından hiç bir raporda yazılmadı.

HALA BURNUNDAN HORTUMLA BESLENİYOR

Baba Tuğfan Naya, "Biz gittiğimizde küvözde ağzında kalın hortum vardı. Bebeğimiz 15 gün kaldıktan sonra apar topar arayıp taburcu ettiler. Bebeğimizi taburcu ederken yutkunma probleminden bahsetmediler. Şu an 1 yaşına girecek olan oğlum, burnundan besleniyor. Fırat Sarı'nın ve Bahar Kanık hemşirenin çocuk öldürmeden göz altına alındığını öğreniyoruz ve bizim çocuğumuzun bu hale gelmesinin sebebi onlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hastane sahipleri ve başhekimlerin örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek maddi çıkar sağladıkları ifade edilen iddianamede, şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları kaydedildi.

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı anlatılan iddianamede, bu noktada esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu kaydedildi.

BEBEKLERİN ENFEKSİYON KAPIP ÖLMESİNE NEDEN OLDULAR

İddianamede, maktul bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı, bu şekilde bazı bebeklerin enfeksiyon kapmasına, bazılarının da ölümüne neden olunduğu aktarılarak, şüphelilerin usulsüz şekilde düşümünü yaptıkları ilaçları hastaneden çıkarıp satarak maddi kazanç elde ettikleri vurgulandı.

Özel Hastaneler Yönetmeliğine aykırı şekilde işletme devri yapılarak danışmanlık hizmeti adı altında şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu "yenidoğan suç örgütünün" çok sayıda hastaneye az sayıda doktorla hizmet vermeye çalıştığı belirtilen iddianamede, sağlık hizmetinin doğrudan hemşire ve hemşire yardımcılarıyla verildiği, bu nedenle bebek ölüm sayılarının arttığı ifade edildi.

"PKK ÜYELİĞİNDEN 5 YIL CEZAEVİNDE YATTIM"

Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Reyap Hastanesi çalışanı ve Medisense şirketinin sahibi örgüt lideri Doktor Fırat Sarı ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyerek, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum. Zorunlu hizmet süremi Bingöl Kiğı ilçesinde 3 yıl yaptıktan sonra İstanbul ilinde farklı farklı hastanelerde çalıştım. Medisense Sağlık Hizmetlerini yaklaşık 7-8 yıl önce kurdum. Yüzde 100 hisseli sahibiyim. Geçimimi doktorluk mesleğimi yaparak kazanıyorum" dedi.