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İHA

12 yenidoğan bebek, SGK'dan daha fazla para alabilmek için öldürüldü.

12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi, 4 gündür süren duruşmada ifade veriyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların verdiği ifadeler, kan donduran olayları bir kez daha gözler önüne serdi.

"DOLANDIRICILIK İLE SUÇLANIYORUM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Funda Özen, “Doktor asistanı olarak çalıştım Reyap Hastanesi’nde 3 ay. Sonra 2024 yılının Mayıs ayına kadar medikal muhasebe uzmanı olarak çalışmaya başladım. Yenidoğan birimini fatura ettim.

Dolandırıcılık ile suçlanıyorum. Ama hiçbir menfaatim, kazancım yok. Dosyadaki çoğu kişiyi tanımıyorum. 5-6 kişi tanıyorum, bunlar da hastanede çalıştığım kişiler.

Hiçbir şekilde ek bir gelirim yok. Medikal muhasebede SGK faturalandırma işlemi yapılır. SGK’da tıbbi evraklar ile oynama yapıldığı gerekçesi ile dolandırıcılık suçundan yargılanıyorum. Ama benim tıbbi bilgim yok.

"TIBBİ EVRAKLARLA OYNAMADIM"

Tıbbi bir evrak ile oynama imkanım olamaz. Bu şekilde bir oynama yapmadım. Ben basamak değiştirmenin nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. Ben iddianameyi okuduğumda anladım böyle bir işletme olduğundan bilgim yoktu.” dedi. Duruşma sanık savunmaları ile sürüyor.