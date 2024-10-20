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AA

Türkiye, bu skandal ile sarsıldı!

Türkiye'nin konuştuğu yenidoğan skandalında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

‘Yenidoğan Çetesi’ adlı verilen bir çetenin, yeni doğan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümlerine neden oldukları ortaya çıkmıştı.

İsimsiz ihbarda, eski PKK hükümlüsü Fırat Sarı ile İlker Gönen'in SSK'yı dolandırdığı ve birçok bebeğin insanlık dışı şekilde öldürüldüğü kaydedildi. İhbarda 'Yüzlerce bebek öldü' ifadesinde bulunuldu.

HASTANELERİN RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

Skandal olayın ortaya çıkması sonrası, çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastaneler, ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından kapatılmaya başlandı.

İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk edilirken, Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt’ta bulunan Özel Reyap Hastanesi’nde tedavi gören bebekler ise kamu hastanesine sevk edildi.

Avcılar'daki Özel Avcılar Hospital'de yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi gören kuvözdeki 8 bebek, kamuya ait sağlık kuruluşlarına özel donanımlı ambulanslara alınarak nakledildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ŞEMASI PAYLAŞILDI

İstanbul'daki 'yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince fezleke hazırlandı.

Fezlekede, suç örgütünün şeması ve çalışma şekilleri yer aldı.