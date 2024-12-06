Yenidoğan Çetesi soruşturması: 15 şüpheliden 11'i tutuklandı

AA

Bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili soruşturma hız kesmeden devam ediyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün yeni bir operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 doktorun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi ve resmi belgede sahtecilikle suçlanıyor.

Şüpheliler bu sabah adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 11'i için tutuklama talep edildi.

3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

11 şüpheli hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında açılan davada 47 sanık yargılanıyor.

Bu sanıklardan 29’u tutuklu bulunuyor.