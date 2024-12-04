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AA

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu...

Yukarıda yer alan 3 ilde yenidoğan 12 bebek, SGK'dan daha fazla alabilmek adına öldürüldü.

12 yenidoğan bebeği gözünü kırpmadan öldüren çete üyelerinin ortaya çıkan konuşmaları da tüm Türkiye'nin kanını dondurdu.

Hem yapılan denetimler hem de CİMER'e şikayet sonrası çökertilen Yenidoğan Çetesi, 10 günden fazladır hakim karşısında ifade veriyor.

Bu ifadeler kapsamında da bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

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İKİNCİ DALGA GELDİ

"Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

DURUŞMADA 12 GÜN GERİDE KALDI

Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 13'üncü günde devam ediliyor. Bugün görülecek olan celsede ara kararın açıklanması bekleniyor.

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İDDİANAMEDEN: ÇETE ÜYELERİ HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklardan doktor Fırat Sarı ve doktor İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

AMBULANS ŞOFÖRÜNE İSE 589 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

HEMŞİRE VE DİĞER GÖREVLİLERE İSE 437 YILA KADAR HAPİS

Aralarında hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep ediliyor.

Soruşturmada adı geçen geçen 9 özel hastanenin ruhsatları iptal edilmişti.