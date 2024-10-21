Yenidoğan çetesi yüzünden 3 bebek kaybeden aile konuştu

İHA

Türkiye, bebek katilleri Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyor...

Soruşturma süreci devam ederken mağdurlar da acılarını tekrar yaşıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Hamide Okutucu, 23 Mayıs 2023'te, Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi'ne gitti.

Erken doğum yapan Okutucu, dördüz bebek dünyaya getirdi.

3 BEBEK KUVÖZDE ÖLDÜ

Erken doğum sebebiyle bebekler kuvöze alındı. Doğumdan 2 gün sonra aile, bebeklerden birinin vefat haberini aldı.

Birkaç gün sonra da ikinci ve üçüncü bebekleri de hayatını kaybetti. İddiaya göre, doktor tarafından aileye bebeklerde mikrop olduğu ve bunun ırsi olduğu söylendi.

Aile, 4'üncü bebeği Cemre'nin kurtulması için çaresizce beklemeye başladı. Bebeğinin durumunun kötüye gittiğini ve vücudunda yanıklar olduğunu gören anne ile baba Okutucu, hastane ve doktor araştırması yaptı.

3 AY BOYUNCA ENTÜBE KALDI

3 ay boyunca entübe edilen Cemre bebek, 112 aracılığıyla Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi'nden Medilife Bağcılar Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada da kuvöze konulan bebeğin sol gözünde görme yetisi yüzde 100 kaybedildi, ayrıca verilen ilaçlar sebebiyle vücudu güçsüzleşerek yürüme ve hareket etme kabiliyeti zedelendi.

Bebeklerinin vücudunda yanık izi olduğunu, kemiklerinin gözüktüğünü söyleyen aile, sorumluların cezalandırılması için geçtiğimiz sene hukuk mücadelesi başlattı.

3 bebeklerini toprağa veren aile, SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan yenidoğan çetesi ile ilgili haberleri duyduktan sonra bir kez daha yıkıldı. Yaşadıkları acı dolu günleri hatırlayan çift, yenidoğan çetesi ile ilgili açılan dosyaya dahil olmak için avukatları aracılığıyla dilekçe verdi.

"ÇOCUĞUM BİR GÖZÜNÜ MEDİLİFE HASTANESİ'NDE KAYBETTİ"

Mağduriyetlerini geçen sene İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla dile getirdiklerini ancak seslerini duyuramadıklarını anlatan Akın Okutucu, "Bir sene önce sizinle röportaj yapıp, bu olayı dile getirmiştik ama sesimizi duyan olmadı. O süreçte sesimizi duyan olsaydı belki de ailelerin başına bunlar gelmeyecekti. Maalesef ki bizim sesimiz duyulmadı. 3 bebeğimi Gebze Yüzyıl Hastanesi'nde kaybettim.

Dördüncü çocuğum olan Cemre'yi de oradan almak istedim. Muhammet isimli hoca, 112 ile bağlantı kuracağımı, onun onayı ile bize haber verileceğini söylemişti. 112 ile bağlantı kurduğumda bize yenidoğan çetesi liderlerinden birinin hastanesini tavsiye etmişlerdi. Biz bunu bilmiyorduk.

Özel Medilife Hastanesi'ydi. Çocuğum maalesef orada bir gözünü kaybetti. Diğer gözünü de Çapa'daki doktorumuz kurtardı. Sağ olsun, kendisi kızım için her şeyi yaptı. Ben Gebze Yüzyıl Hastanesi, 112 ve Medilife Hastanesi'nin birlikte çalıştığını düşünüyorum." dedi.

"NEDEN BİN TANE HASTANE VARKEN MEDİLİFE TERCİH EDİLDİ?"

Akın Okutucu, 3 bebeğini toprağa verdiğini, diğerinin de çok acılar çektiğini belirterek, "Bunları İhlas Haber Ajansı ile yaptığımızla haberle bir sene önce dile getirmiştik. O zaman önlem alınsaydı belki de bunların hiçbiri olmayacaktı. Özel Yüzyıl Hastanesi bizi oraya sevk etti.

Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda hastaneyi hizmete açtı. Neden bin tane hastane varken Medilife tercih edildi? Bu iş bir şebeke. Ben hepsinin en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

"BELKİ DE BİZİ DİKKATE ALSALARDI BU KADAR ÖLÜM OLMAYACAKTI"

Çok acılar çektiklerini söyleyen Hamide Okutucu ise "Geçen sene İhlas Haber Ajansı ile sesimizi duyurmaya çalışmıştık. Sağ olsun, her zaman yanımızda oldular. Onlarla birlikte sesimizi duyurmaya çalıştık. Hiç kimse bizi dinlemedi, ciddiye alınmadık. Belki de dikkate alsalardı bu kadar ölüm olmayacaktı.

Biz sadece hastanede bu şekilde tedavi yapan doktorların ceza almasını istiyorduk. Başka ailelerin de bunu yaşaması çok kötü. Ben 3 evladımı toprağa verdim. Biz eşimle hala kendimizi tam anlamıyla toparlayamadık.

İnşallah her şey gün yüzüne çıkacak. Hiçbir anne evladını toprağa gömmeyecek. İnşallah canları yanmayacak, çocukları koyunlarında yatacak. Tek istediğim bu." şeklinde konuştu.

"BENİM KIZIMIN CANINI YAKTILAR"

Yaşadıklarını anlatan Hamide Okutucu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Cemre bebeğimizi Gebze Yüzyıl Hastanesi'nden almak istedik. Doktor vermeyince 112'ye başvuruldu. Muhammet Hoca aradı, 'Çocuğunuzu Medilife Bağcılar Hastanesi istiyorlar, kabul ederseniz göndereceğiz' dedi. Biz de 'Neresi olursa olsun, 3 çocuğumuzu kaybettik.

O hastaneden kızımızı almak istiyoruz' dedik. Medilife Hastanesi'ne gittik. Kızımın gözü görüyordu fakat oradaki ihmalkârlık yüzünden Cemre bebeğimizin gözü kör oldu. Bir gözü görmüyor.

Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bu hastanelerin yaklaşık 1-1,5 senedir takip edildiği ifade edildi. Biz 1 sene önce haber yaptık. Madem o hastaneler gözetim altındaydı, neden benim kızım Medilife Bağcılar Hastanesi'ne sevk edildi. Benim kızımın canını yaktılar. Benim kızım şu an yürüyemiyor, oturamıyor.

4 ay kuvözde kaldığı için ve verilen ilaçlardan yüzünden vücudu güçsüz kaldı. Şu an fizik tedavi görüyor. Benim kızımın kolunu da yaktılar. Artık buna 'Dur' diyen olsun. Anneler, babalar acı çekmesin."

"AĞLAMASI İYİDİR İLACA TEPKİ VERİYOR"

Bebeklerin acısını içinde hisseden Okutucu, "Bebeklere para için ilaç verip, uyutuyorlar. Kuvözlerde yapmadıkları işkence kalmıyor. Ben bu haberleri televizyonda izlediğimde aklıma ilk gelen Erdal bebeğim oldu. Mesela Çağla Hemşire, bebek acı çektiği için ağladığında 'Hayvan gibi böğürüyor' diyor. Benim Erdal bebeğim Gebze Yüzyıl Hastanesi'nde ölmeden 1 gün önce çok ağlıyordu.

Hocaya, 'Bebeğim çok ağlıyor, dayanamıyorum' dediğimde bana, 'Ağlaması iyidir, ilaçlara tepki veriyor' dedi. Çocuk canı yandığı için ağlıyordu. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Ben Cemre bebeğimi oradan aldıktan sonra başka bebekler de öldü. Ben sesimi duyuramadım.

Ben bu hastanenin de bu teşkilatın içinde olduğunu düşünüyorum. Darıca'dan Bağcılar'a kadar çok sayıda hastane var. Araştırılmasını istiyorum. 4 çocuğuma işkence yaptılar bedelini ödesinler, hastane kapatılsın." ifadelerini kullandı.

Süreci anlatan Avukat Tayfun Budak ise "Geçen seneden bu yana ciddi gelişmeler oldu fakat Bakanlık nezdinde bir gelişme yok. Bakanlık bizim Gebze Cumhuriyet Savcılığına yaptığımız şikayete cevap vermedi. Biz hatırlatma yazılarını yazdık. Fakat şu anda hala verilen bir cevap yok.

Yenidoğan çetesi olarak gündemde olan dosya ile ilgili bizim de mağduriyetimiz var. Cemre bebeğimiz bu çetenin elinde ihmallerine maruz kalmıştır. Bu nedenle sol gözü görmemektedir. İddianamede yapılan değerlendirmede ve şahıslar arasında geçen konuşmalarda görülmektedir ki Cemre bebek ihmallere uğramış ve gözünü kaybetmiştir.

Biz o dosyada mağduru olduğumuza dair dilekçemizi göndereceğiz. Buna karşılık orada da bulunacağız ve hakkımızı talep edeceğiz. Sanıkların cezalandırılmasını, en ağır cezayı almalarını, hastanelerin kapanmasını istiyoruz." dedi.