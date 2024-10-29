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Haber Merkezi

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da ortaya çıkan Yenidoğan Çetesi skandalı bitmiyor.

12 bebeği para için öldüren Yenidoğan Çetesi'nden 47 kişi gözaltına alınırken, 22 kişi ise tutuklandı.

Çete hakkında iddianame tamamlanırken, 47 sanık 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

SAVCIYI TEHDİT ETMİŞTİ

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye başladığında, çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edilmiş, makam odasın gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, "Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler" diyerek gözdağı vermişti.

Öte yandan soruşturmada gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakimlikçe tutuklanan Zengin hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

BAŞHEMŞİREYİ TAHLİYE ETTİRMEK İÇİN TEHDİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın haberine göre, Mustafa Kemal Zengin’in başhemşire Tuğçe Toptemel’i aslında tahliye ettirmek için tehdit ettiği ortaya çıktı.

Yavuz Çelik’in de ifadesine başvuruldu. Üvey baba Çelik, ‘10-15 yıldır tanıyorum. Olayın bu boyuta gelmesi ile aile de şikayetçi oluyor. Biz de şaşırdık. Ek ifade ile serbest bırakılacağını söyledi’ İfadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ SAYISI 350'YE YÜKSELDİ

Öte yandan İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağladığı iddiasına ilişkin şikayetçilerin sayısı 350'ye ulaştı.

Öte yandan 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan iddianamede kabul edilmişti.