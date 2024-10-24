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Haber Merkezi

Türkiye, Yenidoğan Çetesi'ni konuşmaya devam ediyor.

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu...

Yukarıda yer alan 3 ilde 12 yenidoğan bebek, para için öldürüldü.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından çete çökertildi ve gözaltına alınan 47 isimden 22'si de tutuklandı.

Çetenin çökertilmesinin ardından ortaya çıkan detaylara, Cansu Canan'ın programında yenileri eklendi.

REYAP HASTANESİ'YLE İLGİLİ YENİ İDDİALAR

Söz konusu olaylarda adı geçen ve mühürlenen hastanelerden olan Reyap Hastanesi ile ilgili tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu, hastanenin sahiplerinin başka hastaneler satın almaya ve başka ilçelerde şubeler açmaya çalıştıklarına dair bilgi edindiklerini kaydetti.

"KAPATILAN HASTANE SAHİPLERİ YENİ HASTANE ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYOR"

Tosunoğlu şunları söyledi:

Reyap Hastanesi’yle ilgili şunu söyleyebilirim. Genel anlamda şu yapılıyor olabilir dediler. Hastanelerin kapatılması sonrasında hastane sahiplerinin başka hastaneleri satın almak için görüşmeler yaptığını duydum.

"BODRUM VE BAŞAKŞEHİR'DE HASTANE ARAYIŞI"