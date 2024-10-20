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Yenidoğan Çetesi çökertildi, 12 bebeğin ölümü Türkiye'nin gündemine yerleşti.

Türkiye'yi sarsan olay, ilk olarak 2023 yılında araştırılmaya başlandı.

Bu olayı ise CİMER'e yapılan bir şikayet ortaya çıkardı.

Yenidoğan yoğun bakımlarında bir terslik olduğunu anlayan ve olayı çözen vatandaşlardan birisi, CİMER'e şikayette bulundu.

İşte o şikayetin detayları:

HASTANELERİN ADI TEK TEK SIRALANDI

Eski PKK hükümlüsü ve şimdi İyi Parti Üyesi, Reyap Hastanesi yoğun bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen, SSK'yı dolandırmaktadır. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eski olarak; Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar. İnsani ve tıbba uygun olmayan koşullar ve bunun gibi birçok nedenden birçok bebek insanlık dışı bir şekilde öldü.



Bu şahıslar birinci basamak olan hastayı, krizlerde üçüncü basamak olarak göstererek ve 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek, bebek satın alarak kaç yıldır milyonlarca lira para kazandılar.

"KAN EMİCİ VATAN HAİNLERİNE DUR DENİLMELİ"

Bu satılan bebekler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can verdi. Bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denilmeli.



Dediğim hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse, demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler sizin bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından kuşkum yok.