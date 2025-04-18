Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'ı tehdit etmişti: Tutuklandı

AA

Türkiye, 12 bebeğin ölümüne yol açan ve devleti dolandıran Yenidoğan çetesini konuşuyor.

22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

İKİNCİ DALGA OPERASYON DÜZENLENDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerinde meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmada yeni delillere ulaşıldı.

KİŞİSEL VERİLERİ ÇALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa Kemal Zengin'in incelenen "WhatsApp" yazışmalarında Edirne'deki bir GSM firması yetkili bayisinde çalışan Z.K. isimli şüpheliye uygulama telefon numarası gönderip, sorgulama yaptırdığı belirlendi.

100 BİN DOLARLIK PAZARLIK

Yazışmalarda, daha önce İyi Parti'den milletvekili aday adayı olan iş insanı şüpheli Gökhan Güler'in Zengin'den, savcı Yavuz Engin'in yürüttüğü kripto para dolandırıcılığı soruşturması kapsamında tutuklu Yavuz Usta'nın tahliyesini talep ettiği, bu gerçekleşmeyince hakim ve savcılarına yurt dışından suikastçı getirtip vurduracağı yönünde mesaj attığı tespit edildi.

"HAKİM SAVCI TANIMAM SIKAR GEÇERİZ"

Cumhuriyet savcısına yönelik "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek" şeklinde tehditte bulunan ve bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatı üzerine yapılan operasyonda şüpheliler Z.K. ve Gökhan Güler gözaltına alındı.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüphelilerin ikisi de tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli Güler'in tutuklanmasına, Z.K'nin yurt dışına çıkış yasağı ve Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e yaklaşmamasını da kapsayan adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

OLAY

"Yenidoğan Çetesi" davasını açan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A., bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirildiği belirlenmişti.

Avukat A.A. ile irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kaydedilmişti.

Savcı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'inin tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında Gökhan Güler'in tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya, salıverilen Z.K. ile haklarında adli kontrol tedbiri verilen şüphelilerin sayısı ise 8'e ulaştı.

Toplam 6 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.