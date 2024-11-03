Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği iddialarına soruşturma! 3 kişiye adli kontrol verildi

AA

Sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" iddiası üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğine gönderildi.

İREM ÇİÇEK'E EV HAPSİ

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli avukat İrem Çiçek'e "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

ADLİ KONTROL ŞARTI

Hakimlik, diğer şüpheliler Dinçer Gökçe ve Nilay Can hakkında da adi kontrol kararı verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, söz konusu paylaşımların toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığını, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığını, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğunu belirtmişti.