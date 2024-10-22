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Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 8 bin lira alabilmek için 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesini başlattığı soruşturmayla tutuklatan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

“Bu süreçte tebrik ve desteklerini sunan herkese teşekkür ederim.” diyen Savcı Ergin, “İş yoğunluğundan henüz cevap veremediğim tüm tebrik mesajlarına cevaben; Türk devletinin bize verdiği vazifeyi yerine getirdik, yine aynı yolda devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÇETE, ENGİN'İ MAKAMINDA ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar 22 Nisan 2024 tarihinde yapıldı. 22 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürerken, 2024 yılı ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradı.

TEHDİTLERİ KAYIT ALTINA ALDI

Savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına ilişkin araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.1 Ekim günü, avukat Arslanatar ile irtibatı tespit edilen Zengin, eski müsteşar olduğunu ileri sürerek, savcıya telkin ve tehditlerde bulundu. Zengin'in savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığından da şüphe edildi.

TERS KELEPÇELİ GEÇİT YAPTIRDI

Savcı Engin'in tehdit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu tutuklamaların ardından bir ayrıntı daha sonra farkedildi.

Kendisini müsteşar olarak tanıtan, aslında hiçbir zaman devlet görevinde bulunmamış olan Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildiğinde, fotoğraf kareleri içinde bir kişi daha sonra farkedildi.

Cumhuriyet Savcısı Engin, Zengin ve diğer sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izlemişti.