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Haber Merkezi

Türkiye kan donduran suçlarla haksız kazanç peşindeki 'yenidoğan çetesi'ni konuşuyor.

Elebaşı 2 doktor ve bir ambulans şöförünün kurduğu çetenin, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak SGK'den yüksek ücret tahsil ettikleri ortaya çıkmıştı.

Bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirlendi.

Kan donduran olaya ilişkin her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkarken şüphelilerin arasında geçen konuşmanın tapeleri de okuyanların tüylerini diken diken etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, gözü dönmüş bebek katillerinin kendi aralarındaki konuşmaların yenileri kamuoyun yansıdı.

"GEBERMEYE YAKIN BİR BEBEK LAZIM"

İşte kansız katillerin kan donduran o ifadeleri:

"5 tane değil 3 tane bebek istiyorum biraz daha anası s.... ölümden dönmüş böyle gebermeye yakın.

Doğukan deneysel tedavi yapıp çocukların canına kastediyor. Bak inatla bebek yolluyorum ölüyor orada.

Sipisi çıkmış a.... k... çocuğunun hocam ya.

"O ÇOCUĞA DAMAR YOLU BİLE AÇILMAZ"

O çocuk gitti artık damar yolu bile açılmaz ki ona s.... çocuğu ya.

Devlet bunların anasını s... o sözleşmeyi görse. Bu hasta kaçırma, pazarlamaya giriyor.

Dolaptaki geçmiş tarihli ilaçları neden kullanmadın?

"ÖLÜM SAATİNİ HESABA KATMAMIŞIM"

Ya bir bebek ölmüştü saatlerde yanlışlık vardı ben düzelttim ama şeyi hesaba katmamışım ölüm saatini.

Muhasebe beni aradı Yünaç bebeğin akciğer grafisi ilk gün çekilmemiş, şu an entübe olarak yatan bir bebeğin çekimini yapın Yünaç diye kayda girin.

Mehtap ex olan bir bebeğin var senin değişik isimli a.... koyayım.

Onu sana atacağım düzenleyebilir misin, kötüleştireceğim sadece.

3 gün yaşayan çocuğu 6 gün gösterirken ne düşünmüş, insan gibi yapsın ya.

Arıca da ex olmuş haberimiz yok, kimsenin haberi yok."

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YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.