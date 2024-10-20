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Haber Merkezi

Türkiye, Yenidoğan Çetesi'ni ve yaptıklarını konuşuyor.

Doktor, hemşire, ambulans şoförü ve sağlık çalışanlarının da içinde bulunduğu 47 kişilik çetenin kan donduran icraatları, gündemden düşmüyor.

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin son konuşmaları ise vicdansızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

BEBEKLERİN ÖLÜLERİNİ DE SATMIŞLAR

12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin konuşmaları, yaşananların boyutunu ortaya koydu. Bebekleri öldüren bu çetenin ailelere de cansız bedenlerini para karşılığında verdiği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; çetenin kan donduran yeni diyalogları şu şekilde:

(Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile doktor İlker Gönen arasındaki konuşma)

Gıyasettin Mert Özdemir: Orası çok pis patlayacak. Bebek ölüyor, Emre 80 bin TL istiyor. Aile diyor ki, veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz, mezarını bile bulamazsın diyorlar.

"ÖLÜ SATIYORLAR FARKINDA MISIN?"

İlker Gönen: Bunlar abartıdır, artık bu.

Gıyasettin Mert Özdemir: İlçe Sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor, aileyi kapıda karşılıyorlar, ölüsünü teslim ediyorlar.

(Hemşireler Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşcı arasındaki konuşma)

Hakan Doğukan Taşcı: Aile 10 bin TL ödeyeyim, cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını, 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe Sağlık aramış, vermezseniz biz geleceğiz, alacağız çocuğu diye.

Ondan sonra çocuğu verdi. 10 bini de almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan, bizi geçiyor bunlar. Hasan ölü satıyorlar Hasan, farkındasın değil mi?

"ERKENDEN ÖLDÜRSEYDİN..."

Hasan Basri Gök: Erkenden öldürecektin Doğukan, sorun çözülecekti.

"DURSUN ÇIKMADAN ÖLSÜN"

(Bir doktorla hemşire arasında geçen konuşma)

Çağla Durmuş: Pre tansiyon alamadım 119... 58 saturasyon...

İlker Gönen: Ya ex oluyorsa, şu Dursun çıkmadan ex olsun...

Çağla Durmuş: Evet ya...

İlker Gönen: Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.

Çağla Durmuş: Söyleyin Dursun Bey gelsin o zaman.

KAN DONDURAN SUÇLARIN İŞLENDİĞİ HASTANELER

Hastaların hayatlarını ve yakınlarının acısını hiçe sayarak sadece para kazanmaya odaklanan çete üyelerinin hangi hastaneleri kullandıkları da ortaya çıktı.

Buna göre günahsız bebekler üzerinden para kazanan gözü dönmüş katiller, çoğu İstanbul'da olmak üzere şu hastanelerde bebekleri ölüme terk etti.