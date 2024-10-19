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ANKA

Tüm Türkiye bu mide bulandırıcı olayı takip ediyor.

Hastaneleri işgal ederek sağlıklı bebekleri yok yere entübe eden ve kuvöze alan yenidoğan çetesi, 12 bebeğin ölümüne sebep oldu.

Bebekler üzerinden haksız kazanç sağlayarak SGK'yı dolandıran çete, kısa sürede yakayı ele verdi.

Çeteye ilişkin soruşturma tüm titizliği ile devam ederken, çete tarafından mağdur edilen Orhan ve Sevil Dağlı çifti, yaşadıkları acı dolu süreci Tüm Türkiye ile paylaştı.

Halk TV'de yayınlanan Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Sansürsüz programına konuk olan aile, doktor Fırat Sarı ve çetesi tarafından yenidoğan bebeğinin nasıl sakat bırakıldığını anlattı.

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"ÇOCUĞUN SAĞLIKLI DOĞDU DEDİLER"

Yaşadığı süreci anlatan anne Sevil Dağlı, şu cümleleri kullandı:

Ben o kara günü hiç unutamam. Bir cumartesi gecesi doğum yaptım. Prematüre idi. Kilosu iyi olan sağlıklı olan canlı bir erkek çocuk dünyaya getirdim. Evladımın sadece yoğun bakım ihtiyacı vardı. Doğum yaptıran uzmanım iki hafta yoğun bakımda kalır çıkınca da kontrole bekliyorum. Çocuğun sağlıklı doğdu dedi.

"O GECE ÇOCUK DOKTORU BULAMADIK"

Prematüre bebeğinin doğumu sonrası birçok ihmalkarlık ile karşılaştığını anlatan Sevil Dağlı, şöyle söyledi:

O gece çocuk doktoru aradık. Doktor bulamadık. Çocuğumuzu ameliyathaneden 30 haftalık bir çocuğu küvözle almaları gerekirken çarşafa sararak yoğun bakıma götürdüler. Gerekli müdahaleyi yapmadıkları için hasar oluştu.



O gece hastanede çocuk doktoru yoktu. Eminiz. Hiçbir şekilde çocuğumuzdan bilgi alamadık. Kesinlikle yapılmadı hiçbir şekilde bilgi alamadık.

"ÇOCUĞUNUZ İKİ HAFTAYA ÖLÜR DEDİLER"

Yenidoğan çetesi yüzünden sakat bırakılan bebeğin babası Orhan Dağlı ise, yaşadıkları sürece ilişkin şu cümleleri kullandı:

"Eşim yoğun bakıma inmiş. Hemşire çocuğunu kötü doğdu ne bekliyordunuz demişler. Asla unutamam. Fırat Bey geldi. Doktor Fırat Sarı geldi gözlerimin içine bakara çocuğumun durumunun iyi olmadığını iki hafta içinde öleceğini yaşasa bile 6-7 ay burada evladınız dedi.



Siz şimdi eve gidiyorsunuz dinleniyorsunuz hamileliğinizi unutun dedi. Doktora hiç cevap veremedim. Çocuğumuzu 35 gün sonra oradan aldık.Çocuğumuzun beyin kanaması geçirdiğini ve bir engelli olacağını söylediler.

"BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRÜNCE ÇOCUĞUMUZ DÜZELDİ"

Açıklamalarına devam eden Dağlı ailesi, bebeklerinin Fırat sarı ve çetesinin mesken tuttuğu hastaneden çıkarılarak başka hastaneye sevk edildiğinde durumunun düzeldiğini belirterek şu cümleleri kullandı:

O hastaneden alıp başka hastaneye götürdüğümüzde o akşam bize çocuğunuz iyileşmeye başladı. Bugün mamasını aldı dediler. Ben gözlerim yaşararak dedim ki "ne yaptınız benim çocuğuma" 35 gündür hep ilaçla beslenen bir çocuk var. Bize böyle aktardılar. Başka hastaneye götürdük. O gün akşam 22.00 gibi çocuğunuz mamayı alıyor dedi.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.