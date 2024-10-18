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Haber Merkezi

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi, çökertildi.

Çökertilen çetenin kan donduran konuşmaları ortaya çıkarken, mağdur ailelerin de sesleri yükselmeye başladı.

Bebeklerini kaydeden aileler, hem sosyal medyadan hem de birçok şikayet sitelerinden duygularını ve yaşadıklarını paylaştı.

Ailelerin duygu dolu paylaşımları, yapılan vicdansızlığı bir kez daha ortaya koydu.

"BENİM OĞLUM İHMAL SONUCU MU ÖLDÜ?"

Duygularını paylaşan annelerden olan Burcu Gökdeniz, "Benim oğlum ihmaller sonucu mu öldü? Ben bu soru işaretiyle ne yapacağım? Kendimi düşünmekten nasıl alıkoyacağım? Bu bir cinayet. Kime güveneceğim? Allah belanızı versin." dedi.

"HEP AKLIMI KURCALAR, İHMAL VAR MIYDI DİYE"

Anne Gökdeniz, devam eden sözlerinde ise hep ihmal olduğunu düşündüğünü söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

Haberi görünce aklımı yitirdim. 2020 senesinde, doğumdan sonra Fırat Sarı kontrolünde 10 gün yoğun bakımda yattı oğlum ve 10 günün sonunda ne yazık ki vefat etti yavrum. O zamandan beri hep aklımı kurcalar ihmal var mıydı diye. Ben şimdi ne yapayım.

"EVLADIM CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?"

Oğlum Umut’um ihmaller sonucu mu öldü? Senelerdir eceliyle ölmüş olduğunu sandığım evladım cinayete mi kurban gitti? Benim içimdeki acıyı kim söndürecek? Beni bu düşüncelerden kim arındıracak? Bana bunun cevabını kim verecek?

ŞİKAYETLER PEŞ PEŞE

Tıpkı anne Burcu Gökdeniz gibi mağdur olan aileler, "ihmal" ihtimali üzerinde durduklarını yazdıkları şikayetlerde belirtti. Diğer ailelerin geçmişten günümüze mesajları ise şu şekilde: