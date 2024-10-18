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Türkiye, 12 bebeğin ölümüne yol açan ve devleti dolandıran Yenidoğan çetesini konuşuyor. Bu iddiaların ilk olarak gündeme getiren, yeni doğum yapmış bir anne oldu. Anne, ifadesinde yoğun bakım ünitelerinin 8 bin TL karşılığında doldurulduğunu söyledi.



SAVCIYI TEHDİT ETTİ, İFŞA OLDU, TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturmada, birçok bebeğin yoğun bakımda gereksiz yere tutulduğu ve bu süreçte 12 bebeğin çete tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Yenidoğan çetesinin lideri olarak öne çıkan Mustafa Kemal Zengin, kendisini müsteşar olarak tanıttı ve soruşturma savcısını tehdit etti. Bu tehdit görüntüleri, gazeteci Emrullah Erdinç tarafından ortaya çıkarıldı.

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Görüntülerde Mustafa Kemal Zengin, soruşturma savcısına,

Seni korumak yetmez, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım. Bu adamlar devlet için yurtdışında operasyon yapan kişiler, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var. İçerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş, sana kimse dokunamaz

ifadelerini kullandı.

Tüm bu tehditlere rağmen savcı geri adım atmadı. Görüntülerin ardından Mustafa Kemal Zengin gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TÜRK DEVLETİNE KAFA TUTANLAR, BİZİMLE TANIŞMAMIŞ OLMAYI DİLEYECEK"

Yenidoğan çetesinin çökertilmesinde büyük bir rol oynayan ve ailesi tehdit edilmesine rağmen geri adım atmayan savcı, bugün sosyal medyada sessizliğini bozdu. Savcının yaptığı paylaşım ise dikkat çekti:

Şahsım ve aileme yönelen eylemler nedeniyle başlatılan soruşturmada, başta Adalet Bakanlığı, HSK'yı temsilen Mehmet Akif Ekinci Başkanımız ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılarımız olmak üzere, özellikle soruşturmayı cesaretle yürüten Önder savcımıza, katkı sunan Mehmet Emir savcımıza ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım.



Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen şahıslar, Türk adaletinin elindedir. 2400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar, pişman olacaklar ve bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyeceklerdir. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır.