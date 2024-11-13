Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da ortaya çıkan yenidoğan çetesi skandalı, ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Olayda adı geçen hastaneler kapatılarak tedavi gören hastalar kamu hastanelerine sevk edilirken zanlılarla ilgili hazırlanan iddianame sonrası ilk duruşma tarihi 18 Kasım'a verildi.

Çeteyle ilgili ortaya yeni detaylar çıkmaya da devam ediyor.

Çetenin kendi aralarındaki konuşmaları adeta kan dondurucu nitelikte.

O yazışmalara bir yenisi daha eklendi. Yenidoğan çetesinin WhatsApp konuşmaları, sosyal medya platformu X'te paylaşıldı.

İLGİLİ HABER Yenidoğan Çetesi'nden bir skandal daha

"BEBEĞİN NEFESİNİ KESTİM HABERİNİZ OLSUN"

İşte o konuşmalardan bazıları:

Hemşire: "Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!"

Doktor: "Entübe edelim."

Hemşire: "Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı."

Doktor: "Ok"

Hemşire: "Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun."