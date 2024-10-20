Türkiye'nin konuştuğu yenidoğan skandalından yeni detaylar geliyor.
İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ...
Bu üç ilde yer alan özel hastanelerde 12 yenidoğan bebek, para için öldürüldü.
47 kişilik çetenin tutuklanmasının ardından, adı geçen hastanelerden bazıları ise kaçış yolu olarak tabela değiştirmeye başladı.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Bu hastanelerden olan TRG Hospitalist Hastanesi'ne tabelasını değiştirmek üzere işçiler geldi.
O sırada hastane önünde toplanan vatandaşlar ise tepkilerini dile getirdi ve "Katiller nerede?" sloganları attı. Kapalı olan hastanedeki tabela değiştirme işlemi, tepkilere rağmen sürdü.
KAN DONDURAN SUÇLARIN İŞLENDİĞİ HASTANELER
Hastaların hayatlarını ve yakınlarının acısını hiçe sayarak sadece para kazanmaya odaklanan çete üyelerinin hangi hastaneleri kullandıkları da ortaya çıktı.
Buna göre günahsız bebekler üzerinden para kazanan gözü dönmüş katiller, çoğu İstanbul'da olmak üzere şu hastanelerde bebekleri ölüme terk etti.
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Özel Bağcılar Medilife Hastanesi
Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi
Bağcılar Şafak Hastanesi
Özel Birinci Hastanesi
Özel Doğa Hospital Hastanesi
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Çorlu Reyap Hastanesi
TRG Hospitalist Hastanesi
Esenler Güney Hastanesi
Silivri Kolan Hastanesi
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