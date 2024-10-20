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Haber Merkezi

Türkiye'nin konuştuğu yenidoğan skandalından yeni detaylar geliyor.

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ...

Bu üç ilde yer alan özel hastanelerde 12 yenidoğan bebek, para için öldürüldü.

47 kişilik çetenin tutuklanmasının ardından, adı geçen hastanelerden bazıları ise kaçış yolu olarak tabela değiştirmeye başladı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu hastanelerden olan TRG Hospitalist Hastanesi'ne tabelasını değiştirmek üzere işçiler geldi.

O sırada hastane önünde toplanan vatandaşlar ise tepkilerini dile getirdi ve "Katiller nerede?" sloganları attı. Kapalı olan hastanedeki tabela değiştirme işlemi, tepkilere rağmen sürdü.

KAN DONDURAN SUÇLARIN İŞLENDİĞİ HASTANELER

Hastaların hayatlarını ve yakınlarının acısını hiçe sayarak sadece para kazanmaya odaklanan çete üyelerinin hangi hastaneleri kullandıkları da ortaya çıktı.

Buna göre günahsız bebekler üzerinden para kazanan gözü dönmüş katiller, çoğu İstanbul'da olmak üzere şu hastanelerde bebekleri ölüme terk etti.

Özel Avcılar Hospital Hastanesi



Özel Avrupa Şafak Hastanesi



Özel İstanbul Şafak Hastanesi



Özel Bağcılar Medilife Hastanesi



Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi



Bağcılar Şafak Hastanesi



Özel Birinci Hastanesi



Özel Doğa Hospital Hastanesi



Özel Reyap İstanbul Hastanesi



Çorlu Reyap Hastanesi



TRG Hospitalist Hastanesi



Esenler Güney Hastanesi



Silivri Kolan Hastanesi