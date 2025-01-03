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AA

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da korkunç bir olay yaşandı.

12 yenidoğan bebek, SGK'dan daha fazla alabilmek için özel hastanelerin acillerinde öldürüldü.

Yenidoğan Çetesi adıyla 12 bebeği hayattan koparanlar, geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıktı.

Çete üyelerinin yargılanması sürerken, davaya dair yeni bir gelişme daha yaşandı.

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18 ŞÜPHELİ HAKKINDA FEZLEKE

Yenidoğan Çetesi'ne düzenlenen 2. dalga operasyonunda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONU: 4 ARALIK'TA YAPILDI

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele ekibi, 4 Aralık'ta düzenlediği operasyonda çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiklerini belirlediği 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivil kişiyi gözaltına almıştı.

Diğer şüphelilerin ise firari olduğu kaydedilmişti. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesini hazırladı.

SAVCIYI TEHDİT EDENLER DE FEZLEKEYE DAHİL EDİLDİ

Fezlekede sadece Yenidoğan Çetesi'ne yönelik değil, aynı zamanda makamında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden ve kendisini eski müsteşar olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza isteminde bulunuldu.

Fezlekenin gönderildiği Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bir iddianame daha hazırlaması bekleniyor.

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