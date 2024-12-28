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AA

İstanbul'da bugün Yenikapı-Atatürk Havalimanı / Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı / Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR

Şu anda ise seferlerin Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı istasyonları arasında tehirli olarak yapılmaya başlandığı belirtildi.

YOĞUNLUK KAMERALARA YANSIDI

Bu arada, teknik arıza nedeniyle seferlerin durduğu metrodan inen yolcuların raylarda yürümeleri ve diğer duraklarda bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.